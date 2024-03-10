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Huzur uygulamasında 28 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen huzur uygulamasında bin 642 kişi sorgulanırken, 28 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Huzur uygulamasında 28 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalandı mask
Huzur uygulamasında 28 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Huzur uygulamasında 28 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalandı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen huzur uygulamasında bin 642 kişi sorgulanırken, 28 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Huzur uygulamasında 28 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalandı

247 polisin katılımıyla 32 farklı noktada gerçekleştirilen uygulamada 51 metruk bina, 78 umuma açık yer, 39 işyeri, 6 terminal ve 279 araç kontrol edildi. Ayrıca, aranması bulunan 11 kişi de gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şahısların sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.

Huzur uygulamasında 28 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Huzur Uygulaması, sorgu, Polis, düzensiz göçle mücadele, gözaltı

10 Mar 2024 - 12:49 - Gündem

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