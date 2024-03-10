Huzur uygulamasında 28 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen huzur uygulamasında bin 642 kişi sorgulanırken, 28 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
247 polisin katılımıyla 32 farklı noktada gerçekleştirilen uygulamada 51 metruk bina, 78 umuma açık yer, 39 işyeri, 6 terminal ve 279 araç kontrol edildi. Ayrıca, aranması bulunan 11 kişi de gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şahısların sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.