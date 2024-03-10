'Taş Bebek' kursuyla kadınlara meslek öğretiyor

Hatay'da deprem felaketi yaşayan el sanatları eğitmeni Çiğdem Fakı, İskenderun'da açtığı 'Taş Bebek' kursuyla afetzedesi kadınlara meslek öğretiyor.
Depremde evi ve atölyesi hasar gören Fakı, doğadan toplanan taşlarla yapılan bebeklerle kadınları sanatla buluşturuyor. Kısa sürede ilgi gören kursta 33 kadına eğitim veren Fakı, kadınların sosyalleşmesini ve depremin olumsuz etkilerinden kurtulmalarını sağlıyor. Kurs sayesinde taş bebek yapımıyla ilgili unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatıldığını belirten Fakı,
"Taş bebek; hanımlarımızın dikkatini çeken ve ekonomik anlamda katkı sağlayan bir meslektir"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.