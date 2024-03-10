'Taş Bebek' kursuyla kadınlara meslek öğretiyor

Hatay'da deprem felaketi yaşayan el sanatları eğitmeni Çiğdem Fakı, İskenderun'da açtığı 'Taş Bebek' kursuyla afetzedesi kadınlara meslek öğretiyor.

Depremde evi ve atölyesi hasar gören Fakı, doğadan toplanan taşlarla yapılan bebeklerle kadınları sanatla buluşturuyor. Kısa sürede ilgi gören kursta 33 kadına eğitim veren Fakı, kadınların sosyalleşmesini ve depremin olumsuz etkilerinden kurtulmalarını sağlıyor. Kurs sayesinde taş bebek yapımıyla ilgili unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatıldığını belirten Fakı,

"Taş bebek; hanımlarımızın dikkatini çeken ve ekonomik anlamda katkı sağlayan bir meslektir"

ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı