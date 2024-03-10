10 Mar 2024 - 12:35- Yaşam G:

Depremde evi yıkılmıştı, yeni evini heyecanla bekliyor

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Hatay'ın Payas ilçesinde inşa edilen afet konutları için ön sözleşme imzalayan Bahattin Uyar, yeni yuvasında yaşayacağı güzel günler için heyecanlanıyor.

Depremde evi yıkılmıştı, yeni evini heyecanla bekliyor mask
Depremde evi yıkılmıştı, yeni evini heyecanla bekliyor
Depremde evi yıkılmıştı, yeni evini heyecanla bekliyor
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Hatay'ın Payas ilçesinde inşa edilen afet konutları için ön sözleşme imzalayan Bahattin Uyar, yeni yuvasında yaşayacağı güzel günler için heyecanlanıyor.

Depremde evi yıkılmıştı, yeni evini heyecanla bekliyor

Hatay'da yaşanan asrın felaketinde binlerce konutun yıkılmasının ardından TOKİ tarafından başlatılan afet konutları inşaatı hızla tamamlandı. Payas ilçesinde yapılan konutlarda kura çekimi sonucunda ev sahibi olan Uyar, yeni evinde 3 çocuğuyla oturmak için sabırsızlanıyor. Uyar,

"Bir yıl sürmeden evlerimizi bitirdiler. Allah, Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Mükemmel bir ev yaptılar"

dedi.

Depremde evi yıkılmıştı, yeni evini heyecanla bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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10 Mar 2024 - 12:35 - Yaşam

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