Gürkan: “İbadet ayında yaralarımızı hep birlikte saracağız”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Gürkan,
“Oruç, sabır ve ibadet ayında yaralarımızı hep birlikte saracağız”
dedi.
Ramazan ayının birleştirici özelliğine vurgu yapan Başkan Gürkan,
“Ramazan ayı hepimiz için önemli bir fırsattır. Özellikle ülke olarak hep birlikte yaralarımızı sardığımız bir dönemde, yardımlaşma geleneğimizi her zaman olduğundan daha fazla artırmalıyız”
dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan ayının tüm İslam âlemi tarafından özlemle beklendiğini belirterek,
“Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise Cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayı, rahmeti ve bereketi bol olan bir aydır. Ramazan ayına, hemen yanı başımızda yaşanan ve tüm dünyayı bir şekilde etkileyen savaşlar ve 6 Şubat 2023 tarihinde yaşamış olduğumuz deprem sonrasında yaşanan zorluklar ve sıkıntılarla bu yılda hüzünlü bir şekilde giriyoruz. Ramazan ayı vesilesiyle bir yandan yaşanan savaşların sona ermesini, bir yandan da deprem sonrasında yaşanan sıkıntıların biran evvel son bulmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Ramazan ayı oruç, ibadet ve sabır ayıdır. Allah’ın rahmet ve bağış kapılarının açıldığı aydır. Sevgili Peygamberimiz, Ramazan ayında içtenlikle yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında daha değerli olacağını bildirmiştir. İnsanın kendisini disipline ettiği, iç dünyasını gözden geçirdiği Ramazan ayı, manevi dünyamızın her türlü olumsuzluktan arınması için de en büyük vesiledir. Ramazan ayı hepimiz için kıymetli bir fırsattır. Özellikle ülke olarak hep birlikte yaralarımızı sardığımız bir dönemde, yardımlaşma geleneğimizi her zaman olduğundan daha fazla ön plana çıkarmalıyız. Ümit ediyorum ki bizler bu kötü günlerimizi hep birlikte paylaşarak aşacağız. Gün dayanışma ve paylaşma günüdür. Rabbim yapacağımız tüm hayırları şimdiden kabul eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle başta hemşerilerim olmak üzere ülkemiz ve bütün İslam âleminin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik eder, tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim"
ifadelerine yer verdi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.