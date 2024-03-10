10 Mar 2024 - 12:26 - Siyaset

Gürkan: “İbadet ayında yaralarımızı hep birlikte saracağız”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Gürkan, “Oruç, sabır ve ibadet ayında yaralarımızı hep birlikte saracağız” dedi.