Başkan Güder’den Ramazan mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ramazan ayı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Güder;
“Rahmeti, fazileti, affı ve bereketi bol, on bir ayın sultanı Ramazan ayına erişmenin mutluluğu içindeyiz”
dedi.
Ramazan ayının bizlere paylaşmanın ve dayanışmanın önemini anlattığını kaydeden Başkan Güder;
“Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, manevi duygularımızı yenilemek için önemli bir fırsat olan bir Ramazan ayına daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Sosyal yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmanın zirveye çıktığı, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularının daha da güçlendiği mübarek bir aya giriyoruz. ‘Sınanma ve arınma’ ayı olarak da bilinen Ramazan ayı Yüce Allah’ın bizlere lütfettiği büyük bir nimettir. Bereket mevsimi olan Ramazan-ı Şerif, oruç ibadetinin yerine getirildiği bu mübarek ay birçok güzellikleri barındırır, kutlu bir misafir gibi heyecanla karşılanır, hüzünle uğurlanır. Bu ayda, herkesle kucaklaşmalı, hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da güçlendirmeliyiz. Ramazanı Şerif’i vesile edinerek içten ve samimi dualarımızla, huzur, coşku ve sevinçle geçireceğimiz bayram günlerine kavuşmayı Cenabı Allah’tan niyaz edelim. Bir yandan da Gazze’yi ve diğer ülkelerde zulüm altında olan Müslüman kardeşlerimizi de unutmayalım. Dünyanın birçok noktasında zalimlerin baskısı, saldırısı altında olan Müslüman kardeşlerimiz için de bol bol dualar edelim. Allah’ın insanlığı rahmet ve mağfiret olarak gönderdiği ramazan ayı sonrasında inşallah bizleri Ramazan Bayramına eriştirsin duasında bulunalım. Bu duygu ve düşüncelerle, tekrar gelişiyle gönüllerimizi aydınlatan rahmet ve bereket iklimi Ramazan ayının başta Malatyalı hemşerilerimiz olmak üzere milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, beraberlik, kardeşlik ve hoşgörü duyguları içerisinde hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum”
diye konuştu.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.