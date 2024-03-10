CHP Heyeti Galericiler Sitesi’ni ziyaret etti

Gerçekleştirilecek mahalli seçimlere yönelik seçim çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, Yeşiltepe Galericiler Sitesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette CHP İl Başkanı Barış Yıldız, CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba, CHP Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Alper Gürsoy ve CHP Battalgazi Belediye Başkan adayı Ali Karakuş, Galericiler Sitesi esnafıyla bir araya geldi.

Sabah kahvaltısında bir araya gelen CHP heyeti, Galerici esnafının sorunlarını dinleyerek, birlikte bir yönetim ve sorunları ortak akılla çözmek için Cumhuriyet Halk Partisinin belediye başkan adaylarının hazır olduğunu vurguladılar. Heyet, her geçen gün artan sorunlara çözüm bulmanın ancak halkın gücü ve destekleriyle mümkün olduğunu belirtti.

Seçim çalışmaları kapsamında yapılan ziyaretin ardından CHP heyeti, kahvaltı ve esnafın samimi sohbeti için teşekkür ederek bölgeden ayrıldı. Seçimlere sayılı günler kala, CHP heyeti hükümet politikalarına karşı duruşunu sergileyerek vatandaşların sorunlarına çözüm bulma sözü verdi.

Kaynak: BÜLTEN