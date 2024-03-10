Konak Mahallesi’nde sorunlar dinlendi

Milliyetçi Hareket Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanlığı, Konak’ta mahalle toplantısı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantıda Cumhur İttifakı’nın Malatya il ve ilçe yöneticileri Konaklıların sorunlarını dinledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhur İttifakı Adayı Sami Er’in katıldığı programda; Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Malatya Milletvekilleri İhsan Koca ve Abdurrahman Babacan, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, Milliyetçi Hareket Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanı Süleyman Emre, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ve Cumhur İttifakı Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit yerlerini aldılar.

Konak halkının yoğun ilgi gösterdiği programda konuşmalarını yapan liderlerin önceliği; Asrın Felaketi olarak nitelendirilen deprem felaketi ve bu felaketin sonrasındaki tatbik edilen uygulamalar ve verilen hizmetlerdi. Bununla birlikte; deprem sonrası Yeşilyurt ilçesinin geçirdiği değişimler ve tasarlanan projeler de vatandaşın bilgisinde sunuldu. Mahalle sakinlerinin ilgi, tutum ve beklentilerinin ön planda olduğu toplantıda, vatandaştan lokal olarak belirlenen talepler derlendi.

Kaynak: BÜLTEN