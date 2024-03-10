Ramazan'da mide sağlığını korumanın ipuçları

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Murat Keskin, Ramazan ayında sağlıklı bir mide için sahur ve iftarda düzenli beslenmenin ve ara öğünleri atlamamanın önemine dikkat çekiyor.

Uzun oruç ve ardından kontrolsüzce yenilen yemeklerin mide rahatsızlıklarını tetikleyebileceğini belirten Dr. Keskin,

"Sağlıklı bir Ramazan için sahurda hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmeli, iftar ve sahurda büyük porsiyonlar yerine küçük porsiyonlar alınmalıdır"

diyor.

Ayrıca, sindirim problemlerini önlemek için yavaş yavaş ve iyi çiğnenerek yemek, sıvı alımının artırılması ve yürüyüş gibi hafif egzersizlerin yapılması da önem taşıyor.

Dr. Keskin,

"Mide sağlığını korumak için lifli gıdaların tüketilmesi ve hareketsizlikten kaçınılması da önemli"

diyerek, Ramazan ayında mide sağlığına dikkat etmenin pratik yollarını açıklıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı