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Ramazan'da mide sağlığını korumanın ipuçları

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Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Murat Keskin, Ramazan ayında sağlıklı bir mide için sahur ve iftarda düzenli beslenmenin ve ara öğünleri atlamamanın önemine dikkat çekiyor.

Ramazan'da mide sağlığını korumanın ipuçları mask
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Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Murat Keskin, Ramazan ayında sağlıklı bir mide için sahur ve iftarda düzenli beslenmenin ve ara öğünleri atlamamanın önemine dikkat çekiyor.

Uzun oruç ve ardından kontrolsüzce yenilen yemeklerin mide rahatsızlıklarını tetikleyebileceğini belirten Dr. Keskin,

"Sağlıklı bir Ramazan için sahurda hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmeli, iftar ve sahurda büyük porsiyonlar yerine küçük porsiyonlar alınmalıdır"

diyor.

Ramazan'da mide sağlığını korumanın ipuçları

Ayrıca, sindirim problemlerini önlemek için yavaş yavaş ve iyi çiğnenerek yemek, sıvı alımının artırılması ve yürüyüş gibi hafif egzersizlerin yapılması da önem taşıyor.

Dr. Keskin,

"Mide sağlığını korumak için lifli gıdaların tüketilmesi ve hareketsizlikten kaçınılması da önemli"

diyerek, Ramazan ayında mide sağlığına dikkat etmenin pratik yollarını açıklıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Dr. Murat Keskin, Ramazan ayı, sağlık, mide rahatsızlıkları, Sahur, İftar, mide sağlığı

10 Mar 2024 - 12:13 - Sağlık

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