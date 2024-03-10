Nurdağı Bademli TOKİ Konutları'nda anahtar teslim töreni: Depremzedelere yeni yuvalar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, TOKİ ve AFAD iş birliğiyle Nurdağı Bademli TOKİ Konutları'nda tamamlanan 136 konutun anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremleri'nin ardından toparlanma sürecinde önemli bir adım olan törende, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer yetkililer konuşmalar yaptı. Yapılan konuşmalarda deprem sonrası yaşanan acıların derin izleri vurgulanırken, Nurdağı'nın yeniden inşası için devletin ve milletin el ele verdiği vurgulandı.

Toplantının ardından protokol, hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti ve sevinç dolu bir toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Depremzedelere yeni yuvaların teslimiyle umut dolu bir adım atıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı