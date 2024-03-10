Kaybolan 15 yaşındaki çocuk bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Esenyurt Mahallesi'nde ikamet eden 15 yaşındaki Yusuf Macit, oyun oynamak için evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi.

Anne Şerife Macit'in çaresiz ağlamalarıyla dolu gece boyunca yapılan arama çalışmaları sonucunda, Yusuf gece geç saatlerde devlet hastanesinde bulundu. Yoğun kar yağışına rağmen polis ekipleri ve mahalle sakinlerinin kararlı arama çabaları, Yusuf'un sağ salim bulunmasını sağladı. Sevinç dolu anlar yaşayan mahalle sakinleri, Yusuf'un bulunmasıyla rahat bir nefes aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı