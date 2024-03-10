- Sağlık

Kan uyuşmazlığı uyarısı: Anne ve baba adaylarının bilmesi gereken detaylar

ABONE OL Google News Sayfamız

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Arif Saylan, kan uyuşmazlığının teşhisinde önemli bilgiler paylaştı.

Kan uyuşmazlığı uyarısı: Anne ve baba adaylarının bilmesi gereken detaylar mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Denizli Özel Egekent Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Arif Saylan, kan uyuşmazlığının teşhisinde önemli bilgiler paylaştı.

Kan uyuşmazlığı uyarısı: Anne ve baba adaylarının bilmesi gereken detaylar

Op. Dr. Saylan, anne ve baba adaylarının kan gruplarını bilmenin kritik olduğunu vurgulayarak, özellikle anne adayının RH negatif ve baba adayının RH pozitif ise dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Bu durumda, annenin vücudunun bebeğin kanındaki farklı kan grubuna karşı antikorlar üretebileceğini ve bebeğin sağlığını tehdit edebileceğini açıkladı. Op. Dr. Saylan, hamilelik sırasında annenin kanında normalde bulunmaması gereken antikorların tespit edilmesi için 'indirek coombs' testinin önemine de değindi. Doğumun ardından da bebeğin kan grubunun incelenmesi ve gerekli tedbirlerin hemen alınması gerektiğini vurguladı. Bu bilgilerin anne ve baba adaylarının sağlıklı bir gebelik süreci geçirmelerinde önemli bir rol oynadığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Op. Dr. Arif Saylan, kan uyuşmazlığı, kan grupları, bebek, sağlık, KAN, antikor

10 Mar 2024 - 11:54 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL