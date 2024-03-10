Kan uyuşmazlığı uyarısı: Anne ve baba adaylarının bilmesi gereken detaylar

Denizli Özel Egekent Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Arif Saylan, kan uyuşmazlığının teşhisinde önemli bilgiler paylaştı.

Op. Dr. Saylan, anne ve baba adaylarının kan gruplarını bilmenin kritik olduğunu vurgulayarak, özellikle anne adayının RH negatif ve baba adayının RH pozitif ise dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Bu durumda, annenin vücudunun bebeğin kanındaki farklı kan grubuna karşı antikorlar üretebileceğini ve bebeğin sağlığını tehdit edebileceğini açıkladı. Op. Dr. Saylan, hamilelik sırasında annenin kanında normalde bulunmaması gereken antikorların tespit edilmesi için 'indirek coombs' testinin önemine de değindi. Doğumun ardından da bebeğin kan grubunun incelenmesi ve gerekli tedbirlerin hemen alınması gerektiğini vurguladı. Bu bilgilerin anne ve baba adaylarının sağlıklı bir gebelik süreci geçirmelerinde önemli bir rol oynadığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı