Ramazan ayında doğru beslenme ve oruç tutarken dikkat edilmesi gerekenler

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Ümit Çınkır, Ramazan ayında doğru beslenme ve oruç tutan hastaların sağlık açısından dikkat etmesi gereken konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Çınkır, öncelikle oruç tutabilecek hastaların sağlık kontrollerini yapmaları gerektiğini vurgulayarak, bu sürecin hastalar için önemli olduğunu ifade etti. Hastaların, poliklinik ziyaretlerinde fizik muayene ve laboratuvar sonuçlarının incelendiğini belirtti ve özellikle hastaların kullandığı ilaçların gözden geçirilerek oruç tutup tutamayacaklarına dair karar verildiğini aktardı.

Ramazan ayında doğru beslenme yöntemlerine de değinen Dr. Çınkır, sahur ve iftar öğünlerinde su tüketiminin önemini vurguladı. Özellikle karbonhidrat miktarının dengelenmesi gerektiğini belirtti ve ani kan şekeri yükselmelerine neden olabilecek gıdalardan kaçınılması gerektiğini ifade etti. Sahur ve iftar öğünlerinde su tüketiminin yanı sıra sıvı gıdaların da tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Oruç tutarken yaşanabilecek rahatsızlıklara karşı alınması gereken önlemlere de değinen Dr. Çınkır, hipoglisemi geçiren hastaların bu durumu anlamaları gerektiğini ve düşük kan şekeri durumunda orucu bozmaları gerektiğini belirtti. Özellikle su tüketimi ve şeker ölçüm cihazının bulundurulması gerektiğini vurguladı.

Son olarak, bazı hastaların doktor kontrolünde oruç tutabileceklerini söyleyerek, insülin kullanan hastaların, Tip 1 diyabet hastalarının, koroner arter hastalığı ve böbrek hastalığı olanların oruç tutmaması gerektiğini ifade etti. Ancak oruç tutabilecek durumda olan hastalara dikkatli olmaları ve sahur ve iftar öğünlerinde su alımına özen göstermeleri gerektiğini belirtti.

Bu önemli bilgiler ışığında, Ramazan ayının tüm hastalara sağlık ve huzur getirmesi dileğiyle, Dr. Çınkır herkese hayırlı ve sağlıklı bir Ramazan diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı