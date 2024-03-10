Malatya’nın yeni spesiyali “çağrı tatlısı” Hiç duydunuz mu?

Malatya’da Ramazan telaşı yaşanırken özellikle iftar sonrasında tüketilecek tatlılar, en çok satışa sunulan ürünler arasında yer aldı. Bilindiği gibi Malatya’nın iftar sonrası en önemli ve çok fazla talep gören tatlısı yassı kadayıf… Ancak şu sıralar başka bir ürün daha dikkat çekiyor ve bunun da Malatya spesiyali olduğu söyleniyor: Çağrı tatlısı…

Türkiye’nin dört bir yanında Ramazan ayı öncesi alışveriş telaşı yaşanıyor. Malatya’nın işletmeleri iftardan sonra vatandaşların çayın yanına genellikle en çok tükettiği tatlıları sıralarken fiyatlarda yaşanılan pahalılığı değinmeden geçmiyor.

11 ayın Sultanı Ramazan, bereket ve huzuruyla evlere misafir olmaya geliyor. İftar sonrası şekeri düşen vatandaşların olduğunu bilen Malatya esnafları birbirinden farklı tatlı çeşitlerini satışa sunuyor.

47 yıllık tatlıcılık işletmeciliği yaptığını söyleyen Servet Bingöl,

“Malatya’da 47 yıldır tatlıcılık mesleğini yapıyorum. Şire Pazarı’nda 12 yıl tatlı ve pasta üzerinde çalıştım. Depremde yerlerimiz yıkıldığından dolayı şu an Büyükşehir Belediyesinin yanındaki konteyner çarşısında tatlı işimize devam ediyoruz”

dedi.

“SPESİYALİMİZ ÇAĞRI TATLISI”

Ramazan ayında satışa sunacağı tatlılar arasında kendilerine özel tatlılarını olduğunu belirten işletmeci Servet Bingöl,

“Bizim kendimize has bir tatlımız var. Çağrı tatlımız yani spesiyalimiz. Bunun yanında yassı kadayıf tatlısı, tulumba tatlısı, halka tatlı ve baklava, şöbiyet tatlısı, burma ve prenses tatlısı gibi çeşitlerden devam edeceğiz inşallah”

sözlerini kullandı.

PİYASA ÇOK PAHALI

Bingöl, Ramazan ayında müşterilerin iftar sonrası genellikle birden fazla tatlı çeşidi tükettiğini söyleyerek,

“Ramazan ayında vatandaşlar genellikle tulumba tatlısı tüketiyor. Yassı kadayıf olurken aynı zamanda diğer tatlı çeşitleri satışları normal günlere göre üzerinde oluyor. Ramazan ayına göre fiyatlar şu anda normal. Tabi piyasada genel bir pahalılık var. Piyasa şartları uygun olsaydı biraz daha uygun olabilirdi. Malzeme ve işçilik pahalıdır”

şeklinde ifade etti.

İŞTE TATLILARIN KİLOGRAM FİYATLARI

Çağrı Tatlısı: 220 TL

Baklava: 190 TL

Şöbiyet: 210 TL

Tulumba: 120 TL

RAMAZAN AYINA ÖZEL EV BAKLAVASI

Esnaflardan Kıymet Günaydın ise Ramazan ayında ev yapımı baklavalarını satacağını söyleyerek,

“İmalatımız halka tatlı üzerinden yapılıyor. Aynı zamanda halka tatlı hariç ev yapımı kadayıf, baklava ve soğuk baklava tatlıların yapımı tamamen bana ait. Ramazan ayının gelmesiyle müşteriler daha çok halka tatlı ve baklava tüketecek. Ramazan ayına özel yaptığım tatlı ev baklavası”

şeklinde konuştu.

Diğer tatlıcı esnaflarına göre ev yapımı tatlılarını uyguna satışa sunduğunu söyleyen Günaydın,

“Başka tatlıcılarına bakıldığında fiyatları uçuk derecede. Baklavanın kilosu 450 TL’ye kadar çıkıyor. İnsanlar alabilsin diye ben tatlıları 250-300 TL civarında satıyorum”

dedi.

“YÜZDE 10’A YAKIN BİR ARTIŞ”

Ramazan ayı öncesine göre tatlı fiyatları konusunda belli bir oranda artış olduğunu söyleyen işletmeci Hidayet Akgül,

“Baklava ve kadayıf tatlısı çeşitlerimiz var. Ramazan ayı öncesinde tatlı fiyatlarında yüzde 10’ a yakın bir artış oldu. Ramazan ayında genellikle müşteriler fıstıklı baklava tercih etse de kadayıf tatlımızda da satışlar oluyor”

şeklinde konuştu.