152 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş ve Gürpınar ilçelerinde toplam 152 yerleşim yerinin yolunun kar nedeniyle kapanmasıyla, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü ise bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceğini, gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ve yer yer sis hadiselerinin beklendiğini duyurdu. Ayrıca, yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi olduğu uyarısında bulunarak yetkililer ile vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Muş, Hakkâri, Van ve Bitlis illeri için günün en yüksek sıcaklıklarının 4 ila 6 derece arasında seyredeceği belirtilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Bu doğrultuda, vatandaşlar olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı