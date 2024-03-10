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Renkli manzara: 500 kuzunun koyunlarla buluşması

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Erzincan'da koyunların kuzulama döneminin başlamasıyla birlikte renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Çağlayan beldesine bağlı köyde, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştirilen koyun ve kuzularının buluşması, duygusal ve keyifli anlar yaratıyor.

Renkli manzara: 500 kuzunun koyunlarla buluşması mask
Renkli manzara: 500 kuzunun koyunlarla buluşması
Renkli manzara: 500 kuzunun koyunlarla buluşması
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Erzincan'da koyunların kuzulama döneminin başlamasıyla birlikte renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Çağlayan beldesine bağlı köyde, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştirilen koyun ve kuzularının buluşması, duygusal ve keyifli anlar yaratıyor.

Renkli manzara: 500 kuzunun koyunlarla buluşması

Üreticiler, yaklaşık bine yakın koyun ve kuzusunun bulunduğunu belirtiyor. Sabah saatlerinde hayvanların yemlendiğini ve ardından emzirmenin başladığını ifade eden üretici, koyunlar ile kuzuların bir süre aynı mekanda bırakıldığını ve daha sonra ayrı yere konulduklarını dile getiriyor. Buluşma saatinin yaklaşmasıyla birlikte koyunlar dışarıda, kuzular ise ağıllarda melemeye başlıyor. Kapının açılmasıyla anneler ile yavrular birkaç dakika içinde birbirlerini ses ve kokularıyla buluyorlar.

Renkli manzara: 500 kuzunun koyunlarla buluşması

Üretici, günlük rutinin koyunların yemlenmesi, emzirilmesi ve otlanmaya gönderilmesi şeklinde olduğunu belirtiyor. Bazı kuzuların annelerini emmediği durumlarda, diğer koyunların kuzuları da emzirerek yardımcı olduklarını ifade ediyor. Gün akışının bu şekilde devam ettiğini aktaran üretici, koyunlar ve kuzular arasındaki bu buluşmanın her seferinde renkli ve duygusal anlar oluşturduğunu vurguluyor.

Renkli manzara: 500 kuzunun koyunlarla buluşması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Erzincan, Koyun, kuzu, üretici

10 Mar 2024 - 11:17 - Yaşam

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