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Altın soygunu: Polis şüphelileri kıskıvrak yakaladı

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Bursa'da dün bir kuyumcudan 3.5 milyon lira değerinde altın çalan kar maskeli ve silahlı soyguncular, polisin amansız takibiyle 8 saat içinde yakalandı.

Altın soygunu: Polis şüphelileri kıskıvrak yakaladı mask
Altın soygunu: Polis şüphelileri kıskıvrak yakaladı
Altın soygunu: Polis şüphelileri kıskıvrak yakaladı
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Bursa'da dün bir kuyumcudan 3.5 milyon lira değerinde altın çalan kar maskeli ve silahlı soyguncular, polisin amansız takibiyle 8 saat içinde yakalandı.

Şüphelilerin, sanal bahis borcu nedeniyle kuyumcu soygununu gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Altın soygunu: Polis şüphelileri kıskıvrak yakaladı

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin sahte plakayla gerçek plakayı değiştirme anları da net bir şekilde görüntülendi.

Altın soygunu: Polis şüphelileri kıskıvrak yakaladı

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Kar maskeli ve eli silahlı 2 şüpheli, kuyumcu dükkanına gelerek 3.5 milyon liralık altınları çaldıktan sonra kaçtılar. Polis, şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyerek kısa sürede kimliklerini tespit etti ve evlerinde saklandıkları adrese operasyon düzenledi. Şüpheliler, 4 suç kaydı bulunan Ö.A. (20) ve E.Ç.'yi (18) altınlarla birlikte yakaladı.

Altın soygunu: Polis şüphelileri kıskıvrak yakaladı

Şüphelilerin ifadesinde, sanal bahis borcu nedeniyle soygunu gerçekleştirdiklerini itiraf ettikleri belirtildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde ise şüphelilerin sahte plakayla araç plakasını değiştirme anları net bir şekilde kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecekler.

Altın soygunu: Polis şüphelileri kıskıvrak yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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10 Mar 2024 - 11:13 - Gündem

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