- Sağlık

Ramazanda doğru beslenmenin püf noktaları: Sahurda ve iftarda nelere dikkat edilmeli?

ABONE OL Google News Sayfamız

Fonksiyonel Tıp Ünitesi Bölümü Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Yeşilyaprak, Ramazan ayında sahur ve iftar öğünlerinde doğru beslenmenin önemini vurguladı.

Ramazanda doğru beslenmenin püf noktaları: Sahurda ve iftarda nelere dikkat edilmeli? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Fonksiyonel Tıp Ünitesi Bölümü Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Yeşilyaprak, Ramazan ayında sahur ve iftar öğünlerinde doğru beslenmenin önemini vurguladı.

Yeşilyaprak, sahurda ilk çatalın karbonhidrat kaynakları yerine sebzelerden veya salatadan alınması gerektiğini belirterek, bu şekilde kan şekerinin daha yavaş yükselmesinin sağlanacağını ve gün içinde tokluk süresinin artacağını söyledi.

Oruç süresinin ortalama 13 saat olduğu bu ayda, sahurda yapılan ufak değişikliklerin günlük tokluk süresini artırabileceğini ifade eden Yeşilyaprak, uzun süreli açlık sonucu ani şeker dalgalanmalarının halsizlik ve yorgunluk hissi yaratabileceğini belirtti. Sahurun önemine dikkat çeken uzman, sahurda tüketilecek olan zeytin, zeytinyağı, avokado gibi besinlerin gün içinde enerji seviyesini korumaya yardımcı olacağını da ekledi.

Ramazanda doğru beslenmenin püf noktaları: Sahurda ve iftarda nelere dikkat edilmeli?

İftardan sonra yapılacak sporun önemine de değinen Yeşilyaprak, iftar öğününde hızlı ve abartılı yemeğe kaçılmaması gerektiğini vurgulayarak, yavaş yavaş ve çiğneyerek besinlerin tüketilmesi gerektiğini belirtti. İftardan yaklaşık yarım saat sonra hafif bir yürüyüş yapmanın sindirim sistemine yardımcı olabileceğini ifade eden uzman, şerbetli tatlılar yerine hurma, ceviz, balkabağı veya ayva tatlısı gibi tercihlerin kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olacağını söyledi.

Ramazan ayında doğru beslenmenin, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı korumak adına önemli olduğunu vurgulayan Yeşilyaprak, bu önerilerin dikkate alınarak sağlıklı bir Ramazan geçirilmesini tavsiye etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Sıla Yeşilyaprak, Ramazan ayı, Sahur, İftar, Beslenme, Oruç, sağlık, Sağlıklı beslenme

10 Mar 2024 - 11:08 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL