Ramazanda doğru beslenmenin püf noktaları: Sahurda ve iftarda nelere dikkat edilmeli?

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Fonksiyonel Tıp Ünitesi Bölümü Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Yeşilyaprak, Ramazan ayında sahur ve iftar öğünlerinde doğru beslenmenin önemini vurguladı.

Yeşilyaprak, sahurda ilk çatalın karbonhidrat kaynakları yerine sebzelerden veya salatadan alınması gerektiğini belirterek, bu şekilde kan şekerinin daha yavaş yükselmesinin sağlanacağını ve gün içinde tokluk süresinin artacağını söyledi.

Oruç süresinin ortalama 13 saat olduğu bu ayda, sahurda yapılan ufak değişikliklerin günlük tokluk süresini artırabileceğini ifade eden Yeşilyaprak, uzun süreli açlık sonucu ani şeker dalgalanmalarının halsizlik ve yorgunluk hissi yaratabileceğini belirtti. Sahurun önemine dikkat çeken uzman, sahurda tüketilecek olan zeytin, zeytinyağı, avokado gibi besinlerin gün içinde enerji seviyesini korumaya yardımcı olacağını da ekledi.

İftardan sonra yapılacak sporun önemine de değinen Yeşilyaprak, iftar öğününde hızlı ve abartılı yemeğe kaçılmaması gerektiğini vurgulayarak, yavaş yavaş ve çiğneyerek besinlerin tüketilmesi gerektiğini belirtti. İftardan yaklaşık yarım saat sonra hafif bir yürüyüş yapmanın sindirim sistemine yardımcı olabileceğini ifade eden uzman, şerbetli tatlılar yerine hurma, ceviz, balkabağı veya ayva tatlısı gibi tercihlerin kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olacağını söyledi.

Ramazan ayında doğru beslenmenin, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı korumak adına önemli olduğunu vurgulayan Yeşilyaprak, bu önerilerin dikkate alınarak sağlıklı bir Ramazan geçirilmesini tavsiye etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı