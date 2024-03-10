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40 köy yolu ulaşıma kapandı

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Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

40 köy yolu ulaşıma kapandı mask
40 köy yolu ulaşıma kapandı
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Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

40 köy yolu ulaşıma kapandı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarıda bulunduğu Bingöl’de zaman zaman kar yağışı etkili oluyor. Bingöl merkezde karla karışık yağmur etkili olurken, Karlıova ilçesinde kar yağışı devam ediyor. Önceki gün başlayan kar ilçe merkezinde 15 santimi aşarken, kırsal bölgelerde ise 30 santimi aştı. Kar yağışıyla beraber ilçede ulaşımda da aksamalar meydana geldi. İl Özel İdaresi hizmet ağı içinde bulunan 40 köy yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler, köy yollarını açmak için yoğun bir mesai harcıyor.

40 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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10 Mar 2024 - 11:06 - Gündem

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