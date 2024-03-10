- Gündem

Minibüs şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Van'ın Özalp ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Minibüs şarampole yuvarlandı: 4 yaralı mask
Minibüs şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Van'ın Özalp ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Minibüs şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, D300 yolu Aşağı Mollahasan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Minibüs şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Van, Özalp, minibüsün, yaralı, kaza, trafik kazası

10 Mar 2024 - 11:04 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL