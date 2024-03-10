Minibüs şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Van'ın Özalp ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, D300 yolu Aşağı Mollahasan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.