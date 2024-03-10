58 yıllık defter, öğrencilere ilham kaynağı

Gümüşhane'nin duayen eğitimcilerinden ve nadir Hüsn-i Hat sanatçılarından olan 69 yaşındaki Cemal Karabulut'un, ortaokul yıllarına ait 58 yıllık defteri, sadece bir ders kaynağı değil, aynı zamanda öğrencilere ilham kaynağı oluyor.

Karabulut, 1966 yılında zor şartlarda aldığı bu deftere, birçok dersin notlarını tutmuş, grafik ve şekilleri adeta kitap kalitesinde çizmişti.

Eğitim hayatının ilk yıllarında defter almakta zorlanan Karabulut, aldığı tek defteri dikkatli bir şekilde kullanarak birçok dersin notlarını buraya işledi. İmam Hatip Lisesi'nin ortaokul bölümünde aldığı bu defter, onun için sadece bir not defteri değil, adeta bir sanat eserine dönüşmüştü. Her ders için ayrı bir defter alamadığı için, Karabulut bu tek defteri özenle kullanarak derslerini takip etmiş ve notlarını tutmuştu.

Karabulut, defterini yıllar boyunca özenle saklayarak emekli olduktan sonra Hüsn-i Hat sanatına yoğunlaştı. Ancak bu defter, onun için sadece bir öğrencilik anısından ibaret değildi, aynı zamanda öğrencilere bir ders kaynağı ve ilham kaynağı oldu. Öğrenciler, Karabulut'un defterindeki resimleri ve yazıları hayranlıkla izlerken, bazıları bunların fotokopi olduğunu düşündü. Ancak Karabulut, defterin tümünü kendi eliyle hazırladığını belirterek, o yıllarda fotokopi makinelerinin dahi olmadığını hatırlattı.

Karabulut'un yaşamı boyunca sergilediği özen ve azim, öğrencilere de ilham kaynağı oluyor. O, yıllar önce aldığı defterini özenle koruyarak, bugün öğrencilere ders kaynağı olarak sunuyor ve onlara "bir işe ne kadar verirseniz, o kadar başarılı olursunuz" mesajını iletiyor. Gümüşhane'nin eğitim mirası olan bu 58 yıllık defter, sadece bir öğrencilik anısı değil, aynı zamanda bir eğitim geleneğinin ve özverinin sembolü haline gelmiştir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı