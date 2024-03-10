“Malatya’da depremin izlerini sileceğiz”

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit ve Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın ile birlikte Malatya Ülkü Ocakları’nı ziyaret etti.

Ziyarette ilk olarak konuşan Malatya Ülkü Ocakları İl Başkanı Turgay Şengönül, Ülkücülüğün temsil edildiği yerin Ülkü Ocakları, siyasi olarak ise MHP olduğunu ifade ederek,

“Cumhur ittifakının en önemli paydaşları olarak adlarımızın sonuna kadar yanındayız, mücadelemizde devam edeceğiz”

dedi.

“BİRLİĞİMİZ BOZULMASIN”

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın ise Cumhur İttifakı’nın oluşturduğu Türkiye’deki güven iklimi sayesinde hem merkezi hem de yerel yönetimlerde çok hayırlı işler yapıldığını söyledi. Bu birlikteliği 31 Mart akşamı zaferle taçlandıracaklarını da ifade eden Taşkın,

“Önümüzdeki 5 yıl süre zarfında Cumhur İttifakı paydaşları ile Battalgazi ve Malatya’yı nasıl ayağa kaldıracağız, bunun mücadelesinde olacağız. Rabbim bu birliğimizi bozmasın, buna yeltenenlere de fırsat vermesin”

şeklinde konuştu.

“SİZİ MAHCUP ETMEYECEĞİZ”

Daha sonra söz alan AK Parti Yeşilyurt Belediye Başlan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit ise

“Bizler sizleri mahcup eden aydalar olmayacağız. Yönetime geldiğimizde Cumhur İttifakının ruhuna uygun olarak hareket edeceğiz. Sizlerle her zaman birlikte istişareler edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin büyük fedakarlıklar sonucu kurduğu Cumhur İttifakının devamına maksimum gayret gösterip onun ruhuna, yapısına uygun davranacağız”

dedi.

Cumhur İttifakı’nın adaylarının bilgi ve birikimleri ile diğer adaylardan daha iyi olduğunun da altını çizen Geçit, asrın felaketini yaşayan Malatya’yı hızla ayağa kaldırmak için gayret içerisinde olacaklarını ifade etti.

DEPREMİN İZLERİNİ SİLME SÖZÜ VERDİ

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er de ülkenin zor bir süreçten geçtiği dönemde kurulan Cumhur İttifakı’nın önemine değinerek bu birliktelik ve beraberliği devam ettireceklerini söyledi.

Malatya’nın 6 Şubat’ta büyük bir yıkım yaşadığını ifade eden Er, güçlü bir devlet olmanın verdiği avantaj ile yaraların sarıldığını dile getirdi. Geçmişte elde ettikleri birikim ve tecrübeyi Malatya için kullanacaklarını ifade eden Er, çarşı projesi ve konutlarının yapımın hızla devam ettiğini ve kısa sürede depremin izlerini sileceklerinin sözünü verdi.

Kaynak: BÜLTEN