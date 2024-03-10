Malatya’da elektrik kesintisi! İşte karanlıkta kalacak ilçe ve mahalleler

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Kuluşağı, Şişman, Ağılyazı, Bulgurlu, Fırıncı, Üzümlü, Beydağı, Üçgöze, Hacıhaliloğluçiftliği, Gülümuşağı, Uluköy, Yeniköy, Yenice, Yaygın, Tokluca, Bağtepe, Çolaklı, Kapıkaya, Sevildağ, Merdivenler, Bulutlu, Hisartepe, Tanışık, Pelitli, Kıyıcak, Darıpınar, Meydancık, Dedeköy, Düztarla, Kapıkaya, Alhanuşağı, Kamıştaş mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Pazarcık Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Poskıran, Çayköy, Pazarcık mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gözene, Cumhuriyet (Yeşilyurt), Cumhuriyet, Kırlangıç, İkizce, Kırkpınar, Işıklı, Oluklu, Eskiköy, Karapınar mahallerine,

Bugün 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Poskıran Mahallesi’ne,

Bugün 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Koldere, Çolak, Şiro Taraksu, Damlı, Ormaniçi, Örmeli, Köylü, Örnekköy, Aktarla, Karşıyaka, Ağalar, Yaygın, Tokluca, Pazarcık, Koçköy, Ersele, Gözlüce, Erdemler, Bölünmez, Örencik, Deredüzü, Arslankent, Bölükkaya, Gündeğer, Yediyol, Tatlıcak, Çığırlı, Uzunhüseyin, Taşbaşı, Uzunkoru, Kavaklıdere, Tepehan, Teluşağı, Yamaç mahallelerine,

YARIN VE SONRAKİ KESİNTİLER

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka, Samanköy mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Turgut Özal, Karşıyaka, Karadere, Bahçelievler, Güzelyurt, Dursunlu, Güzelyayla, Mimar Sinan, Yukarıselimli, Kızılhisar, Kömüklü, Söğüt, Kızılmağara, Temüklü mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Taşmış, Gündüz, Belenköy, Karakaya, Ağalar mahallelerine,

12 Mart Salı günü 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’ne,

12 Mart Salı günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka, Yeni, Esentepe mahallelerine,

12 Mart Salı günü 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’ne,

12 Mart Salı günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Fethiye, Yeni, Hamidiye, Mısırdere, Buzluk, Çivril, Doğuş, Gayret, İriağaç, Böğürtlen, Epreme, Çavuş, Tahtalı, Sadıklı, Ilıcak, Kadıibrahim, Erecek, Yeşilköy mahallelerine,

13 Mart Çarşamba günü 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi’ne,

13 Mart Çarşamba günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Dikenli, Girmana, Erecek mahallelerine,

13 Mart Çarşamba günü 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Boran, Hasırcılar mahallerine,

13 Mart Çarşamba günü 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova, Güzelköy mahallelerine,

13 Mart Çarşamba günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Göller Mahallesi’ne,

13 Mart Çarşamba günü 10.00 ila 10.30 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Göller Mahallesi’ne,

13 Mart Çarşamba günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bindal Mahallesi’ne,

13 Mart Çarşamba günü 10.30 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu, Göller mahallelerine,

14 Mart Perşembe günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu, Hanımınçiftliği, Battalgazi, Taştepe, Melekbaba, Şehitfevzi mahallelerine,

15 Mart Cuma günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi’ne,

15 Mart Cuma günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Salkonak, Karahan, Bindal, Şahnahan, Özal mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyecek.