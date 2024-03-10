Kelek geleneği: Zamana ve teknolojiye direnen bir miras

Elazığ'ın tarihi Palu ilçesinde, Fırat Nehri üzerinde yüzyıllardır ulaşımın vazgeçilmezi olan "kelek" geleneği, son temsilcileriyle birlikte zamana ve teknolojiye direniyor.

Keban Barajı'nın yapımından önce Murat Nehri'nde ulaşım aracı olarak kullanılan kelekler, önceleri hayvan tulumlarıyla, son dönemde ise araç lastikleriyle yapılarak yörede birçok türküye konu olmuştu. Ancak barajların yapımı ve modern ulaşım araçlarının yaygınlaşmasıyla kelek geleneği her geçen gün azalıyor.

45 yaşındaki Mehmet Şekerci, Palu ilçesi ile Beyhan beldesi arasında kalan Kozlu bölgesindeki dalgalı sularda, dedelerinden miras kalan geleneksel kelekçiliği sürdürüyor. Şekerci, geleneksel keleğiyle zamana ve teknolojiye rağmen nehrin hırçın sularında balıkçılık faaliyetlerini sürdürüyor. Kelekçilik geleneğini sürdüren Şekerci,

"Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Eskiden iki arkadaş birlikte bu işi yapardık. En son tek çıkmaya başladım. Gece tek takılıyorum, kafam daha rahat oluyor. Ayrıca gece avlanıyorum. Günlük ortalama 50 kilo balık tutuyorum. O balıkları da pazara götürüp satıyorum"

dedi.

Araştırmacı Yazar Aygün Çam,

"Palu’da Murat Nehri üzerinde Mehmet Şekerci ağabeyimiz yüzyıllardır süregelen geleneksel yapıyı günümüzde devam ettiren tek kişi. Tarihi yıllarda hayvanın tulu kısmından tulum şişirilerek, onun üstündeki aparatlarla ulaşım sağlanırdı. Günümüzde ise traktörün iç lastiği ile ulaşım sağlanıyor. Köprü olmadığı dönemlerde kelek ile ulaşım sağlanıyordu. Geçmişten günümüze geleneksel bir şekilde kelek devam ediyor"

şeklinde konuştu.

Palu'da devam eden kelek geleneği, bölgenin kültürel mirasının yaşatılması ve geçmişten günümüze aktarılması açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı