Malatya’da sis ve pusa dikkat!

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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya’da havanın parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçmesinin beklendiği belirtildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Yayınlanan raporda,

"Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu yer yer sisli, Bingöl il geneli öğle saatlerine kadar kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir”

ifadelerine yer verildi.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğinin vurgulandığı raporda rüzgârların ise kuzey yönlerden hafif kuvvette eseceği belirtildi.

Çığ tehlikesine karşı uyarıların yer aldığı raporda,

“Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir”

ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Malatya merkez ve ilçelerindeki hava durumu şöyle olacak:

Malatya-merkez: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu yer yer sisli 11 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu yer yer sisli 11 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu yer yer sisli 8 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu yer yer sisli 9 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu yer yer sisli 12 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu yer yer sisli 9 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu yer yer sisli 9 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu yer yer sisli 10 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu yer yer sisli 8 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu yer yer sisli 11 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu yer yer sisli 7 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu yer yer sisli 9 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu yer yer sisli 12 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu yer yer sisli 10 derece olacak.