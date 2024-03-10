10 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 10 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 10 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
10 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
Murat Eczanesi
Battalgazi Devlet Hastanesi Acil Karşısı, Zafer Mahallesi, Vali Konağı Caddesi Üzeri, Battalgazi
24 saat açık
Orhanoğlu Eczanesi
Fırat Mahallesi, Yusuf Özal Caddesi, 14/D, İnderesi, 5. Bölge TOKİ, Battalgazi
24 saat açık
Aksu Eczanesi
Alacakapı Mahallesi, Turgut Özal Caddesi, No:24, Battalgazi,
24 saat açık
Erdem Eczanesi
Gözde Akademi Hastanesi Arkası, Fırın Ertan Karşısı, Yeşilyurt
24 saat açık
Zeynep Yılmaz Eczanesi
Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Yeşil Evler Site İçi, Yeşil Evler Cami Karşısı, No:5/A, Yeşilyurt
24 saat açık
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.