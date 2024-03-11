Malatya Şeker Fabrikası'ndan İhale İlanı

İHALE İLANI

T.Ş.F.A.Ş. MALATYA ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Fabrikamız stoklarında bulunan ± % 20 toleranslı 20.000,00 ton (1 tonluk), 1.800,00 ton (500 kg’lık) Paketli Yaş Pancar Posasının Satışı Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Satış Yönetmeliği esasları dâhilinde Açık ihale Usulü (Açık Artırma ve/veya Pazarlık Usulü) suretiyle ihale edilecektir.

1-İdarenin a) adresi : Özalper Mah.Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri 44080 Yeşilyurt/MALATYA b) telefon ve faks numarası : 0 422 212 10 44/ 0 422 212 10 52 2-İhale konusu hizmetin a) niteliği, türü ve miktarı: Fabrikamız stoklarında bulunan ± % 20 toleranslı 20.000,00 ton (1 tonluk), 1.800,00 ton (500 kg’lık) paketli yaş pancar posasının satışıdır. b)yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası c) işin süresi : 150 (Yüzelli) iş günü içinde işin tamamlanması gerekmektedir. 3-İhalenin a) yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu b) tarihi ve saati : 22/03/2024 Cuma Günü Saat:14.00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler; Belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri verilecektir. İsteklilerin tebligat için adres beyanı, iletişim bilgilerini de içeren teklif zarfına ekleyecekleri belgeler ise şunlardır.

a- Teklif mektubu

b- İmza Sirküleri

c- Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ve imza beyannamesi

d- Şartnamenin istekli tarafından imzalanmış bir örneği

e- Kayıtlı olduğu Meslek Odası veya Ticaret Odası Belgesi

f- Tüzel kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi

g- Taahhütname

5- İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 300,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6- Teklifler Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ ne elden verilecektir.

İhale gün ve saatinde yeniden teklif alınması (açık arttırma ve/veya pazarlık yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Teklife yetkili kişilerin bulunmaması halinde verilen ilk teklifler İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir.

7- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.