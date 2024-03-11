Arapgir Asliye Hukuk Mahkemesinden İlan

İLAN

T.C. ARAPGİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/72 Esas

Malatya ili Arapgir ilçesi Alıçlı Mahallesi 106 Ada 206 Parsel'e eklenen kısımdan dava konusu taşınmazla ilgisi olmayan üçüncü şahıs tarafından yapılan mesken amaçlı yapı olduğu, yapının tarihine göre Hazine'nin hak ve menfaaitinin oluşabileceğinden kadastro yenileme çalışmaları ile oluşturulan ve evveliyatı 640 parselin sınırlarının genişletilerek yeni 106 ada 26 parsel'in sınırları içerisine alınan ve Hazine'ye ait tapulama harici olan alanın tapusunun iptali ile Hazine adına tescili istenmekle ;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

a)Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin hak sahiplerinin tüm savunma ve delillerini, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarakbildirmesi,

b) Bu konuda hak iddia eden kimselerinmahkememize müracaat etmeleri gerektiği,

Duruşma günü olan 27/03/2024 günü saat 13:45'de duruşma salonunda hazır bulunmaları, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmedikleri takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, yokluklarında yapılacak işlemlere itiraz edemeyecekleri ve diğer tarafın muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği ve HMK'nun 122,129 ve 317 maddeleri uyarınca ibraz etmek istedikleri delilleri ile birlikte duruşmaya gelmedikleri takdirde ayrıca gıyaplarında sonuçlandırılacağı, dava dilekçesi ile duruşma gün ve saatinin tebliği yerine geçerli olmak üzere kendilerine tüm araştırmalara rağmen ulaşılamayan dahili davalı İSMALİ İNCİ'ye İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.