Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti

Türk Sinema tarihinde önemli rollerde yer alan usta isim Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı İstanbul’da hayatını kaybetti. Usta isim Yıldızoğlu’nun hayatını kaybettiğini kızı Sibel Aybar, telefonla bağlandığı bir televizyon programında doğruladı. Yıldızoğlu’nun cenazesinin Pazartesi günü Levent’te kılınacak namazın ardından son yolcuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
1936 yılında İstanbul Yeşilköy’de doğan usta isim, 150’nin üstünde filmde ve televizyon dizisinde rol almıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.