İsrail, sivillerin sığındığı evleri vurdu: 14 ölü

İsrail, Ramazan ayına günler kala Gazze Şeridi’nde sivilleri hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusu, 30 bin 960 kişinin yaşamını yitirdiği, 72 bin 524 kişinin de yaralandığı saldırılara saatler ilerledikçe bir yenisini ekliyor. İsrail güçleri, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Qarara kasabasında birden fazla eve hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 14 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda Filistinlinin yaralanmasına neden olan saldırılar, büyük yıkıma yol açtı.
Bir bölge sakini, ambulansların ulaşamadığı bölgede 4 cansız bedenin eşek arabalarıyla taşındığını belirtirken, enkaz altında çok sayıda kişinin bulunduğunu söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.