Feci kaza ölümü beraberinde getirdi

Kaza, Kızılağaç-Bodrum yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılağaç Deve Güreşi Alanı’ndan ilçe merkezi istikametine giden Hüseyin Altunkaya idaresindeki motosiklet, virajı alamayarak karşı istikametten gelen hafriyat tırına yandan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile kolu kopan Altunkaya, metrelerce ileri savruldu. Ağır şekilde yaralanan ve Bodrum'daki hastaneye kaldırılan Hüseyin Altunkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.