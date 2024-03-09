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Feci kaza ölümü beraberinde getirdi

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Feci kaza ölümü beraberinde getirdi mask
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Kaza, Kızılağaç-Bodrum yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılağaç Deve Güreşi Alanı’ndan ilçe merkezi istikametine giden Hüseyin Altunkaya idaresindeki motosiklet, virajı alamayarak karşı istikametten gelen hafriyat tırına yandan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile kolu kopan Altunkaya, metrelerce ileri savruldu. Ağır şekilde yaralanan ve Bodrum'daki hastaneye kaldırılan Hüseyin Altunkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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09 Mar 2024 - 22:45 Muğla- Bölge

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