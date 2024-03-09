ABD, Gazze’ye bir kez daha havadan yardım bıraktı

ABD Gazze Şeridi’ne havadan yardım bırakmaya devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından bugün yapılan açıklamada, yerel saatle 14.18’de Gazze Şeridi’nin kuzeyine havadan insani yardım bırakıldığı belirtildi. Ortak operasyonda insani yardım malzemelerinin havadan ulaştırılmasında uzmanlaşmış ABD askerlerinin yer aldığı aktarılan açıklamada, “ABD Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 uçakları 41 bin 400'den fazla gıdayı ve 23 bin şişe içme suyunu Kuzey Gazze'ye bırakarak sivillerin kritik yardımlara erişimini sağladı. Bu hava teslimatları uzun süreli çabaların parçasıdır ve hava teslimatlarını sürdürmeyi planlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.