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Tüm meyve ağaçları çiçek açtı

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Son cemrenin toprağa düşmesi ile birlikte hava sıcaklıklarının da artmaya başladığı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meyve ağaçları da renk renk çiçek açtı.

Tüm meyve ağaçları çiçek açtı mask
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Son cemrenin toprağa düşmesi ile birlikte hava sıcaklıklarının da artmaya başladığı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meyve ağaçları da renk renk çiçek açtı.

Baharın gelmesi ile vatandaşlar piknik alanlarına akın ederken çiftçiler de erken gelen bahar nedeniyle kara kara düşünmeye başladı.

Sarıgöl ve çevresindeki üzüm bağlarında gözler patlamaya başladı. Üzüm üreticileri endişelerini şöyle dile getirdi: "Bir atasözü var. 'Mart kapıdan batırır, kazma kürek yatırır.' diye, gerçekten mart ayında etkili soğuklar var. Bu soğuklar ürünlere zarar verir. Zira donlar başlar. Tehlikeli bir durum."

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü devamlı ziraî don uyarısı yaparken, çiçeklenen meyve ağaçlarının da mart soğuklarından etkileneceği endişesi çiftçiyi korkutuyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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09 Mar 2024 - 22:38 Manisa- Bölge

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