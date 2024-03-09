3 baraka alevlere teslim oldu

Hatay’da sahilde bulunan 3 ahşap baraka alev alev yandı.
Yangın, akşam saatlerinde Dörtyol ilçesinde sahil mevkiinde meydana geldi. Ahşap barakada alevler çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında 3 ahşap baraka alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin alevlere müdahalenin ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının çıkış sebebinin araştırılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.