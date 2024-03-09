09 Mar 2024 - 22:36 - Bölge

Terör operasyonunda 17 tutuklama

Şanlıurfa’da terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve aralarında DEM Parti’nin yönetici ve meclis üyesi adaylarının da bulunduğu 17 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.