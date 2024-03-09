Kayseri'nin bazı bölgelerinde kar etkili oldu

Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında yüksek kesimlerde zemin karla kaplandı.
Şehirde öğleden sonra başlayan yağmur, yüksek kesimlerde akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağış sonrası zemin karla kaplanırken, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada önümüzdeki günlerde yüksek bölgelerde kar yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.
Açıklamada ayrıca beklenen zirai don nedeniyle de gerekli tedbirlerin alınması istendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.