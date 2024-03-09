Hasarlı binayı yıkarken sağlam camiye zarar verdiler

Elazığ’da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında yanda bulunan sağlam caminin duvarı zarar gördü.
Elazığ’da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ağır hasar alan binaların yıkımına devam ediliyor. Bu çerçevede Üniversite Mahallesi’nde ağır hasarlı bina yıkılırken, yanda bulunan sağlam cami zarar gördü. Sağlam caminin bir duvarı yıkılırken, bina sakinleri yıkımların kontrolsüz ve denetimsiz yapıldığını belirterek, yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.