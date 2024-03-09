Fenerbahçe, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında yarın akşam Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı