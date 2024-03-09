Galatasaray'dan Kaan Ayhan'ın sağlık durumu açıklaması

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Kaan Ayhan’ın çekilen MR’ında darbe aldığı bölgede yumuşak dokuda hematom tespit edildiğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ın evinde Rizespor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı futbolcu Kaan Ayhan sakatlanıp, müsabakaya devam edememişti. Sarı-kırmızılılar, Kaan'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı. Galatasaray'ın internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Kaan Ayhan’ın sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ında darbe aldığı bölgede yumuşak dokuda hematom tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.