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Galatasaray'dan Kaan Ayhan'ın sağlık durumu açıklaması

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Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Kaan Ayhan’ın çekilen MR’ında darbe aldığı bölgede yumuşak dokuda hematom tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray'dan Kaan Ayhan'ın sağlık durumu açıklaması mask
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Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Kaan Ayhan’ın çekilen MR’ında darbe aldığı bölgede yumuşak dokuda hematom tespit edildiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ın evinde Rizespor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı futbolcu Kaan Ayhan sakatlanıp, müsabakaya devam edememişti. Sarı-kırmızılılar, Kaan'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı. Galatasaray'ın internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Kaan Ayhan’ın sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ında darbe aldığı bölgede yumuşak dokuda hematom tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# galatasaray, Çaykur Rizespor, Kaan Ayhan’, Trendyol Süper Lig

09 Mar 2024 - 21:47 - Spor

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