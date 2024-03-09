Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması üzerinde duruldu. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla son erdi.
Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Ardından saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Gaziantep’e gidecek olan Beşiktaş kafilesi, burada kampa girecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.