THY Euroleague’de haftanın oyuncusu Shane Larkin oldu

THY Euroleague'de 28. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) A. Efes'in 31 yaşındaki basketbolcusu Shane Larkin oldu.
THY Euroleague'de 28. haftanın sona ermesin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, A. Efes'in Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Alman ekibi Bayern Münih'i 109-86'lık skorla mağlup ettiği karşılaşmada iyi performans sergileyen Shane Larkin'in haftanın MVP'si seçildiği belirtildi. Larkin, mücadelede 28 sayı, 4 asist ve 3 ribaund oynayarak 33 verimlilik puanı aldı.
17. kez haftanın MVP'si seçilen 31 yaşındaki basketbolcu, Euroleague tarihine geçti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.