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THY Euroleague’de haftanın oyuncusu Shane Larkin oldu

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THY Euroleague'de 28. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) A. Efes'in 31 yaşındaki basketbolcusu Shane Larkin oldu.

THY Euroleague’de haftanın oyuncusu Shane Larkin oldu mask
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THY Euroleague'de 28. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) A. Efes'in 31 yaşındaki basketbolcusu Shane Larkin oldu.

THY Euroleague'de 28. haftanın sona ermesin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, A. Efes'in Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Alman ekibi Bayern Münih'i 109-86'lık skorla mağlup ettiği karşılaşmada iyi performans sergileyen Shane Larkin'in haftanın MVP'si seçildiği belirtildi. Larkin, mücadelede 28 sayı, 4 asist ve 3 ribaund oynayarak 33 verimlilik puanı aldı.

17. kez haftanın MVP'si seçilen 31 yaşındaki basketbolcu, Euroleague tarihine geçti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# THY Euroleague, Shane Larkin

09 Mar 2024 - 21:31 - Spor

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