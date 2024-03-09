Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Emir Vural'ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Yeşilyurt,
74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hanifi Palta'nın taziye adresi: Yıldıztepe Mahallesi, Battalgazi,
26 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zekeriya Arslan'ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt,
74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İsmail Duman'ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Yeşilyurt,
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Erdal Kocamaz'ın taziye adresi: Bulunmamaktadır, taziye verilmeyecek,
41 yaşında vefat eden ve Çolaklı Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Abdurrahman Özdemir'in taziye adresi: Çolaklı Mahallesi, Battalgazi,
72 yaşında vefat eden ve Dürümlü Mahallesi Keban Elazığ Mezarlığına defnedilen Mehmet Çakar’ın taziye adresi: Dürümlü Mahallesi, Keban, Elazığ”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.