Sami Er Proje Tanıtım Toplantısı gerçekleştirdi

Bugün saat 12.00’da Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına 23, 24, 25, 26, ve 27’nci Dönem AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, TBMM AK Parti Grup Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit, parti üyeleri ve vatandaş katılım gösterdi. Gerçekleştirilen toplantı İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

“KENDİSİNİN İŞ BİTİRME ÖZELLİĞİNİ GÖRDÜM”

Programda ilk konuşmayı gerçekleştiren TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Sami Er ile arkadaşlığının geçmiş tarihlerden beri süregeldiğini bildirirken,

“Sami Er Bey ile dostluğumuz eski günlere dayanıyor. 4 yıl boyunca TOKİ’de yakın çalışma arkadaşlığı yaptık. Kendisinin iş bitirme özelliğini gördüm. Ortaya değer koymak çok zordur ama eleştirmek zordur. 1 milyon 400 bin konut yapmış birinden söz ediyoruz. Kabiliyetini ve tecrübesini tamamen Malatya’ya sunacak bir belediye başkan adayımız var. Kendisine güveniyoruz. Hem İstanbul’dan elde ettiği bilgi birikimi ve kabiliyet ile Malatya’mızı bambaşka hale getirecek. Tüm faaliyetlerle Malatya’nın değişimine önümüzdeki 5 yılda şahitlik edeceğiz. Ben Sivas Milletvekiliyim, biz komşuyuz ve kardeşlik hukukunu devam ettireceğiz, Malatya’mıza hizmet etmeye devam edeceğiz”

ifadelerine yer verdi.

Daha sonra ‘Sami Er kimdir?’ konulu sinevizyon tanıtım filmi ile beraber program devam etti ve Sami Er projelerini açıkladı.

“MALATYA’NIN TALEBİ NEDİR?”

“Ağırlıklı olarak deprem konusunu işliyoruz. ‘Malatya’nın isteği nedir, talebi nedir?’ diye çalışıp öncelikleri belirliyoruz. Şüphesiz ki Malatya’nın bir an evvel ayağa kalması gerekiyor” diyen Sami Er,

“Malatya’da bu işleri nasıl yürüteceğimizi konuşup planlı bir şekilde, ilçe belediye başkan adaylarımızla birlikte ilerliyoruz. Ana maddemiz depremlerin yıktığı Malatya’yı ayağa kaldırmak. ‘Bize projelerin neler?’ diye sorup duruyorlardı. Biz de zaten proje insanı olduğumuzu söyledik. Yıllardır hep Projeler ile uğraştık. 2014’te aday adayı olduğumda ilin potansiyeline göre inceledik ve projelerimizi sunduk. Biz Malatya’yı iyi biliyoruz. Toplantımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Ana sloganımız ‘Büyük Dönüşüm Başlıyor’ ve Allah’ın izniyle de büyük dönüşümü başlatacağız”

şeklinde konuşarak belediye başkanı olması halinde yapacağı projeleri sıraladı.

“15 BİN İLAVE KONUT YAPILACAK”

Şehrin planlamasının yapıldığını yapılacak olan yeni binaların ve yapıların projesinin hazır olduğunu belirten Er daha önce Malatya’nın kötü planlandığını ileri sürdü. Yeni yapılacak olan deprem konutlarına ek 15 bin ilave konutun yapılacağını ve vatandaşın bu yönde büyük bir talebinin olduğunu söyleyen Er,

“Kentsel dönüşümü başlatıyoruz. Bütüncül bir onarım ve yeniden inşa süreci gerçekleştirilecek ve uzlaşmacı bir şekilde tamamlanacak. Biz göreve geldiğimizde bu hazırlıkları yapacağız ve planlamalarımızı toplu bir şekilde meclisten geçirip hızlandıracağız. Hak sahiplerinin yanında 15 bin konut yapılarak düşük gelir sahibi vatandaşlarımıza verilecek. Bu şehrin temel problemi şu an için barınmadır. İlk etapta 15 bin konut sonrasında da bu sayı genişletilerek devam edilecek. Bina güçlendirme çalışmaları hızlandırılacak. 353 köyde 7 bin 542 konut ve 740 ahır yapılacak. Köylerimizde plansız bir yapılaşma var. Köylerimizdeki plansızlık da giderilecek. Köylerdeki boş arsalara yeni yerleşim yerleri kurularak planlı bir yerleşme sağlanacak”

vaatlerinde bulundu.

“ŞEHİR MERKEZİ ÇARŞI PROJESİ”

Şehir merkezindeki iş yerlerinin yapımı devam ederken Malatya çarşısı ile ilgili de bazı projelerinin olduğunun altını çizen Sami Er hazırlanan proje sinevizyonu ile çarşı merkezde yapılması planlanan bazı bölgeleri tanıttı.

“Endişesi olanlar gidip Doğanyol’u görsün” diyen Er, “TOKİ’nin nasıl binalar inşa ettiğini görmek isteyenler Doğanyol’a gitsin bir görsünler. Rezerv alanımızı 42’ye kadar çıkarttık. Alanlar da genişledi. Bu çarşı projesi en kısa sürede yapılacak ve yeni çarşımız bu şekilde görünecek. Tüm altyapı yenilenecek. Çünkü binalarımızla birlikte altyapılarımız da zarar gördü. Kamu kurumlarıyla da görüşüldü, tüm altyapı yeniden yapılacak. Yeni beton santralleri kurulacak ve bu beton santralleri yaygınlaştırılacak. Hızlı, ucuz ve konforlu ulaşım sağlanacak”

şeklinde konuştu.

“ÇEVRE YOLUNA RAYLI SİSTEM”

Kuzey Çevre Yolu bittikten sonra buranın trafik yükünü alacak ve deprem konutlarının yapıldığı İkizce’ye kadar raylı sistem kurulacağını vaat eden Sami Er, “En üst kademeden en alt kademeye kadar birçok arkadaşımız ile bu projelerin hızla gerçekleştirilmesini sağlayacağız” dedi.

Sami Er projenin ilk etabının İnönü Üniversitesi ile Beylerderesi arasında olacağını, ilerleyen süreçte genişletilerek Organize Sanayi bölgesini de içine alarak İkizce’ye kadar raylı sistem ile tramvay döşeneceğinin projeleri arasında olduğunu belirten Er, “Kuzey Çevre Yolu bitince buranın trafik yolu oraya kayacak ve trafik rahatlayacak” şeklinde konuştu. Er, Kuzey ve Güney Kuşak Yolları ile trafiğin yüzde 30 oranında rahatlatılacağını ve bağlantı yolları kurularak Malatya’nın trafik problemlerinin bu şekilde rahatlatılacağını bildirdi.

“BEYLERDERESİ’NE 2’NCİ VİYADÜK”

Çevre Yoluna yapılacak olan raylı sistemlerin Beylerderesi’nden İkizce’ye kadar gideceğini vaatleri arasına ekleyen Er, Beylerderesi’ne ikinci viyadüğün yapılacağını ve raylı sistemlerin bu şekilde daha rahat kurulabileceğini belirtti. Büyükşehir Başkan Adayı Sami Er 26 kilometresi faaliyete geçen Kuzey Çevre Yolu ile ilgili, “Kuzey Çevre Yolu’nun 12 kilometresi eylülde faaliyete geçirilecek, kalan 15 kilometresi 2025 sonunda bitirilecek” ibarelerine yer verdi.

“YÜKSEK HIZLI TREN PROJESİ”

Sivas Malatya ve Malatya Narlı arasına yüksek hızlı tren yapılmasının hedefleri arasında olduğunu söyleyen Sami Er, “Bunlar hedeflerimiz arasında. Sivas’a kadar sürecek bu projemizi de hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

İnşaat ve yıkıntı atıklarının da geri dönüştürülerek yapılan yollar için kullanılacağını söyleyen Er, “Yıkıntılar ve enkazlar geri dönüşümde kullanılacak. Yapacağımız dünya kadar yol var. Bu atıklar yol yapımında kullanılacak” şeklinde konuştu.

“BÜTÜN ASBEST BORULAR DEĞİŞECEK”

İnsan sağlığının her şeyden daha önemli olduğunun altını çizen Er,

“Malatya’daki bütün asbest borular değişecek, Beylerderesi’nde ileri biyolojik arıtma tesisi yapılacak. Kontrolsüz bir şekilde arıtma yapılmayacak”

ifadelerine yer verdi.

“KONTEYNER DÖNÜŞÜM PROJESİ”

Vatandaşların evlerine kavuşması ile boş kalan konteynerlerin geri dönüştürülerek sosyal alanlara çevrileceğini planladıklarını ve bu projenin en önemli projelerinden biri olduğunu söyleyen Sami Er,

“Bu projeye iyi bakın. Malatya’mızda 30 binin üzerinde konteyner var. Biz bu konteynerleri geri dönüşümde kullanacağız. Yapı malzemelerini iyi değerlendireceğiz. Bu geride kalan konteynerler sosyal alanlara dönüştürülecek. Bunun örnekleri var ve biz bunu Malatya’da da hayata geçireceğiz”

şeklinde konuştu.

“BEYDAĞI SEYİR TERASI VE TELEFERİK”

Beydağı’nın ağaçlandırılacağını ve buraya seyir terası ve teleferik yapılacağını planlarının arasına aldığını belirten AK Parti Malatya Büyükşehir Başkan Adayı Sami Er projelerini açıklayarak şu şekilde sıralamaya devam etti:

“Sürdürülebilir çevre için atık yönetimi planlanacak, yenilenebilir enerji kaynakları artırılacak, yeni içme suyu kaynakları şehrimize kazandırılacak, Beydağlarının ağaçlandırma çalışmalarına devam edilecek ve bu ağaçları yetiştirmesi için çiftçi kardeşlerimiz ile iş birliği yapılacak. Bir taraftan da çiftçi kardeşlerimize yeni gelir kazandırılacak. Bu güzel Beydağı’na seyir terası ve teleferik projemiz var. Şehir merkezinden Beydağı’na kadar gidecek. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Şehir merkezimize proje caddeler yapacağız. Bunlar İstanbul’daki İstiklal Caddesi’nden daha güzel caddeler olacak. Bunları süreç içerisinde göreceksiniz. Yeni Parklar ve spor tesisleri yapılacak, yer altı yer üstü ve katlı otoparklar olacak şekilde yeni otoparklar projeler arasına alındı. Sabit semt pazarları kurulacak ve bu pazarlar kurban kesim alanı olarak da hizmet verecek. Esnafların konteyner yerleri yeniden düzenlenecek. Bunları biz AFAD ile diğer kamu kurumlarımız ile birlikte çalışarak yapacağız. Seçilmemiz halinde belediyemiz yapılacak projelerin ve düzenlemelerinin de önü açılacak. Yeni Sanayi Sitesi kurulacak. Şu an organize sanayi bölgelerimizin bazı sıkıntıları var göreve geldiğimizde ilk yapılacak projelerden bir tanesi de bu olacak. Kayısı ve kuru gıda ürünleri desteklenecek. Kongre Kültür Merkezi’ni biz yapmıştık, şimdi yeni bir kongre kültür merkezi yapacağız. En az bin 500 kişinin bir arada bulunabileceği bir kongre kültür merkezi inşa edeceğiz çünkü burası artık yeterli gelmiyor. Şehir Müzesi yenileme, 7/24 hizmet verecek kütüphane, fuar ve festival alanları yapılacak ve hasar gören camilerimiz onarılacak. Bunun için bazı hayırseverler ile de iş birliği yapılacak. Kalıcı taziye evleri yapılacak ve bu çok amaçlı salonlarda hizmet verilecek. CEM evleri düzenlenecek ve hasar görenler onarılacak, Sultansuyu Harası halka açılarak daha aktif kullanılması sağlanacak. Su sporları merkezi ve gençlik yatırım projeleri hayata geçirilecek. Malatya Spor ve amatör kulüplere destek sağlanacak. Gezici otobüslerle sağlık hizmetleri vatandaşın ayağına götürülecek”