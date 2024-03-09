A101’e karavan geliyor! 14 Mart 2024 tarihli A101 aldın aldın kataloğunda yok yok

14 Mart 2024 tarihli A101 Aldın Aldın kataloğunda birçok fırsat ve ürün bulunmakta. A101'in 14 Mart 2024 tarihli kataloğunda Erba markasına ait çekme karavanlar bulunuyor. İlgilenen kişilerin bu kataloğu inceleyerek detaylı bilgi alması ve karavanların fiyatlarını görmesi mümkün. İşte bazı öne çıkan ürünler:
TELEVİZYONLAR:
Toshiba 58" Ultra HD 4K Android TV - 16.999 TL
HI-LEVEL 55' Ultra HD WebOS Smart Led TV - 11.999 TL
Onvo 50' Ultra HD Android 13 Smart Led TV - 10.999 TL
Onvo 43' Full HD Android 13 Smart Led TV - 6.899 TL
Toshiba 32' Uydu Alıcılı Smart Led TV - 6.499 TL
CEP TELEFONLARI VE TABLETLER:
Mipo M25 Cep Telefonu - 3.999 TL
Hometech Alfa 8TX Tablet - 1.999 TL
BEYAZ EŞYA VE EV ALETLERİ:
SEG Inox No-Frost Buzdolabı - 16.999 TL
SEG 6 Programlı Inox Bulaşık Makinesi - 9.999 TL
SEG 9 Kg Silver Çamaşır Makinesi - 10.999 TL
Sinbo Elektrikli Çay Makinesi - 799 TL
Singer Brilliance Dikiş Makinesi - 6.499 TL
Fantom Carbon Dikey Süpürge - 1.299 TL
Kiwi Kablosuz Dikey Süpürge - 2.799 TL
KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ:
Pierre Cardin Akıllı Baskül - 349 TL
Pierre Cardin Erkek Bakım Seti - 549 TL
Pierre Cardin Kulak ve Burun Kılı Temizleme Makinesi - 79,90 TL
Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi - 549 TL
Aprilla Saç Maşası - 299 TL
OUTDOOR ÜRÜNLER:
Erba Çekme Karavan - 239.990 TL
APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped - 34.990 TL
Piranha Akıllı Drone - 769 TL
Erinöz Morus Salıncak - 3.790 TL
Gölgelikli Salıncak - 1.299 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi - 199 TL
Büyük Boy Kamp Sandalyesi - 549 TL
EV ÜRÜNLERİ VE DEKORASYON:
Taç Bella Döküm Derin Tencere - 579 TL
Sona TV Ünitesi - 1.999 TL
Fulya 4 Kapak 2 Çekmece Gardırop - 5.299 TL
Petek Dekoratif Kitaplık - 1.499 TL
Kanatlı Kurutmalık - 249 TL
DİĞER ÜRÜNLER:
Jwin Tuşlu Piyano - 7.990 TL
Dijital Davul Seti - 7.990 TL
PP Kabin Boy Valiz - 569 TL
Saçaklı Kaymaz Taban Fitilli Salon Halısı 4m2799 TL - 249 TL
Kaymaz Taban Fitlli Klozet Takımı - 249 TL
Bu listede yer alan ürünler, 14 Mart 2024 tarihli A101 Aldın Aldın kataloğundaki bazı fırsatları içeriyor. Ancak, ürünlerin stok durumları ve indirim süreleri mağazalara göre değişiklik gösterebilir.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.