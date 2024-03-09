A101’e karavan geliyor! 14 Mart 2024 tarihli A101 aldın aldın kataloğunda yok yok

14 Mart 2024 tarihli A101 Aldın Aldın kataloğunda birçok fırsat ve ürün bulunmakta. A101'in 14 Mart 2024 tarihli kataloğunda Erba markasına ait çekme karavanlar bulunuyor. İlgilenen kişilerin bu kataloğu inceleyerek detaylı bilgi alması ve karavanların fiyatlarını görmesi mümkün. İşte bazı öne çıkan ürünler:

TELEVİZYONLAR:

Toshiba 58" Ultra HD 4K Android TV - 16.999 TL

HI-LEVEL 55' Ultra HD WebOS Smart Led TV - 11.999 TL

Onvo 50' Ultra HD Android 13 Smart Led TV - 10.999 TL

Onvo 43' Full HD Android 13 Smart Led TV - 6.899 TL

Toshiba 32' Uydu Alıcılı Smart Led TV - 6.499 TL

CEP TELEFONLARI VE TABLETLER:

Mipo M25 Cep Telefonu - 3.999 TL

Hometech Alfa 8TX Tablet - 1.999 TL

BEYAZ EŞYA VE EV ALETLERİ:

SEG Inox No-Frost Buzdolabı - 16.999 TL

SEG 6 Programlı Inox Bulaşık Makinesi - 9.999 TL

SEG 9 Kg Silver Çamaşır Makinesi - 10.999 TL

Sinbo Elektrikli Çay Makinesi - 799 TL

Singer Brilliance Dikiş Makinesi - 6.499 TL

Fantom Carbon Dikey Süpürge - 1.299 TL

Kiwi Kablosuz Dikey Süpürge - 2.799 TL

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ:

Pierre Cardin Akıllı Baskül - 349 TL

Pierre Cardin Erkek Bakım Seti - 549 TL

Pierre Cardin Kulak ve Burun Kılı Temizleme Makinesi - 79,90 TL

Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi - 549 TL

Aprilla Saç Maşası - 299 TL

OUTDOOR ÜRÜNLER:

Erba Çekme Karavan - 239.990 TL

APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped - 34.990 TL

Piranha Akıllı Drone - 769 TL

Erinöz Morus Salıncak - 3.790 TL

Gölgelikli Salıncak - 1.299 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi - 199 TL

Büyük Boy Kamp Sandalyesi - 549 TL

EV ÜRÜNLERİ VE DEKORASYON:

Taç Bella Döküm Derin Tencere - 579 TL

Sona TV Ünitesi - 1.999 TL

Fulya 4 Kapak 2 Çekmece Gardırop - 5.299 TL

Petek Dekoratif Kitaplık - 1.499 TL

Kanatlı Kurutmalık - 249 TL

DİĞER ÜRÜNLER:

Jwin Tuşlu Piyano - 7.990 TL

Dijital Davul Seti - 7.990 TL

PP Kabin Boy Valiz - 569 TL

Saçaklı Kaymaz Taban Fitilli Salon Halısı 4m2799 TL - 249 TL

Kaymaz Taban Fitlli Klozet Takımı - 249 TL

Bu listede yer alan ürünler, 14 Mart 2024 tarihli A101 Aldın Aldın kataloğundaki bazı fırsatları içeriyor. Ancak, ürünlerin stok durumları ve indirim süreleri mağazalara göre değişiklik gösterebilir.

Kaynak: Haber Merkezi