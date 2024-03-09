09 Mar 2024 - 16:18- Gündem

Malatya’da o bina 5 yıldızlı otel konseptinde olacak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Emniyet camiamıza 5 yıldızlı otelin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Burada 250 yataklı bir otel inşa ediyoruz. Ayrıca Gençlik Karşılama Merkezi ve Jimnastik Salonuna 250 yataklı misafirhane ihdas ediyoruz. Beydağı Tabiat Parkına da 250 yataklı otel konseptinde bir misafirhane ihdas ediyoruz. Yimpaş binası içerisinde de 400 kişilik otel konseptinde çalışmalar yapılmakta.” dedi.