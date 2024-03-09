Geçit: inşaat yapmak isteyenlerden sertifika isteyeceğiz

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya’da depremin izlerini ortadan kaldırmak ve güvenli yapılaşmayı sağlamak amacıyla, merkez ilçeler ile Büyükşehir Belediyesi olarak kuracakları ‘Yapı Okulu’ ile inşaat sektörünün paydaşlarına eğitim vereceklerini söyleyerek, “Kamudaki yapı denetim firmaları ve belediyedeki mühendislere paydaşlarımızla eğitim vereceğiz. Belki iki yıl sonra Malatya’da inşaat yapmak isteyenlerden sertifika isteyeceğiz” dedi.

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile birlikte Zaviye Mahallesi’ndeki vatandaşlarla buluştu. Mahalle halkının yoğun ilgisi ile karşılaşan İlhan Geçit ve beraberindeki heyet, 31 Mart’ta yapılacak olan seçimlerde vatandaşlardan destek istediler.

Mahalle toplantısında konuşan MHP MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, seçmenin Malatya merkez ve 13 ilçede Cumhur ittifakını oylarıyla taçlandıracağını söyledi.

AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci de depremde yıkılmış bir kentin yeniden inşasında yerel yönetimlerin merkezi hükümet ile uyum içerisinde çalışmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Tüfenkci, bugüne kadar hizmet ve eser siyaseti ile gündeme gelen Cumhur İttifakı adaylarının birlikte uyum içerisinde Malatya’ya en şekilde hizmet edeceklerini bildirdi.

“KAMUSAL YARARI GÖZETECEĞİZ”

Toplantıda konuşan AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit,

“Sizin için kamusal yararı maksimum düzeyde gözeteceğiz. Biz Yeşilyurt’un tüm nüfus dengelerini gözeterek Belediye meclisinde temsiliyet oluşturduk. Depremin sonuçlarını ortadan kaldırmak için, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediye Başkan adayları olarak Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er bey ile birlikte üniversitelerimizle toplantı yaptık. Gelir gelmez ‘Yapı Okulu’ kuracağız. Eğitimler verecekler. Kamudaki ve belediyedeki mühendislere eğitimler verecekler. Piyasadaki yapı denetim firmalarının personeline eğitim verecek. Müteahhitlere, kalıpçılara, demircilere eğitimler verilecek. Yani belki iki yıl sonra Malatya’da inşaat yapacak ustalardan sertifika isteyeceğiz. Bütün hizmetlerimizde kamu yararını esas alacağız”

dedi.

Kaynak: BÜLTEN