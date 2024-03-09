09 Mar 2024 - 16:09- Siyaset G:

AK Parti Battalgazi Başkan Adayı Taşkın açıkladı: Esnafa müjde

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İnönü caddesinde esnaf ziyaretinde bulunan AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, geçici konteynerlerde faaliyet gösteren esnafların yılbaşından itibaren peyderpey kalıcı işyerlerine taşınmaya başlayacağını ifade etti.

AK Parti Battalgazi Başkan Adayı Taşkın açıkladı Esnafa müjde mask
AK Parti Battalgazi Başkan Adayı Taşkın açıkladı Esnafa müjde
AK Parti Battalgazi Başkan Adayı Taşkın açıkladı Esnafa müjde
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Deprem konutları, yeni çarşı çalışmalarının kent genelinde hız kesmeden devam ettiğine vurgu yapan AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, “Çarşı projesinin teslim süresi Mayıs 2025 idi. Geçtiğimiz günlerde şehrimize gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki ile verimli görüşmeler yaptık. Sayın bakanımız müjdeyi vererek inşaat süresini 5 ay öne çekti.” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Battalgazi Başkan Adayı Taşkın açıkladı: Esnafa müjde

Depremlerde büyük yıkım yaşayan İnönü caddesinde ki esnaf gezilerini sürdüren AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Esnafın geçici konteynerlerde zor şartlar altında ekmek mücadelesini verdiğinin farkında olduklarını aktaran Taşkın, asrın felaketinin asrın dayanışması ile aşılacağını kaydederek depremin izlerinin silinmesi için tüm gayretin gösterildiğini söyledi.

AK Parti Battalgazi Başkan Adayı Taşkın açıkladı: Esnafa müjde

İNŞAAT SÜRESİ 5 AY ÖNE ÇEKİLDi

Deprem konutları, yeni çarşı çalışmalarının kent genelinde hız kesmeden devam ettiğine vurgu yapan AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın,

“Çarşı projesinin teslim süresi Mayıs 2025 idi. Geçtiğimiz günlerde şehrimize gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki ile verimli görüşmeler yaptık. Sayın bakanımız müjdeyi vererek inşaat süresini 5 ay öne çekti. Biraz daha sabır inşallah yıl sonu 2025 yılı başında bütün kardeşlerimizi yeni çarşıda anahtarını çevirerek dükkanını açacaktır. Esnaf kardeşlerimizden biraz daha sabır diliyorum"

diye konuştu.

AK Parti Battalgazi Başkan Adayı Taşkın açıkladı: Esnafa müjde

Kaynak: BÜLTEN

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09 Mar 2024 - 16:09 Malatya- Siyaset

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