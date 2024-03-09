Rey Manaj gol sayısını 19’a yükseltti

Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Alanyaspor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 19’a yükseltti.
Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Alanyaspor ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da takımın tek golü Rey Manaj’dan geldi. Maçın 64. dakikasında topla buluşan Manaj, serbest vuruştan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Golcü oyuncu, Manaj golün ardından büyük sevinç yaşadı.
27 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 19’a çıkardı. Manaj 19 golün 4’ünü Türkiye Kupası’nda kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.