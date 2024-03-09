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Direksiyon hakimiyetini kaybedip dere yatağına uçtu

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Malatya-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan Erkenek Tüneli çıkışında direksiyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dere yatağına uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybedip dere yatağına uçtu mask
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Edinilen bilgiye göre A. S. Yönetimindeki 80 LF 005 plakalı otomobil Adıyaman’dan Malatya istikametine seyir halindeyken Erkenek Tüneli çıkışını geçtikten sonra bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ tarafta bulunan dere yatağına uçtu.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, araç içerisinde bulunan sürücü A. S. Kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yararlının hayati riskinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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09 Mar 2024 - 16:04 Malatya- Asayiş

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