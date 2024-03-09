Malatya’da trafik kazaları üzdü yaralılar var

Malatya'nın Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Vuslat Sokak'ta trafik kazası meydana geldi. Kazanın hemen ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, olay yerine hızla intikal etti.

İtfaiye ekipleri, kaza mahallinde gerekli önlemleri alarak yaralı vatandaşa müdahale etti. Yaralıya ilk yardımı yapan ekipler, daha sonra sağlık ekiplerine teslim etti.

HEKİMHAN’DA TRAFİK KAZASI

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bulunan Hasan Çelebi Mahallesi'nde, Hekimhan-Kangal Karayolu üzerinde sıkışmalı bir trafik kazası meydana geldi. Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, araç içerisinde mahsur kalan 2 vatandaşı yaralı olarak çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bulunan Hasan Çelebi Mahallesi'nde, Hekimhan-Kangal Karayolu üzerinde yaşanan trafik kazası, bölgedeki itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sonuçlandı. Kazada araç içerisinde sıkışan 2 vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kazanın bildirilmesi üzerine derhal olay yerine intikal etti. Ekipler, sıkışan vatandaşları araç içerisinden çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Başarılı bir operasyonla 2 vatandaş yaralı olarak çıkartıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

MALATYA'DA TRAFİK KAZASI

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Görgü Mahallesi'nde, Malatya-Gölbaşı yolunda trafik kazası meydana geldi. Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 4 yaralıya müdahale ederek sağlık ekiplerine teslim etti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Görgü Mahallesi'nde, Malatya-Gölbaşı yolunda bir trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişi için Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

İtfaiye ekipleri, kaza yerindeki yaralılara hemen müdahale ederek ilk yardımı gerçekleştirdi ve gerekli önlemleri aldı. Ardından yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye sevk edilmeleri sağlandı.

Kaynak: BÜLTEN