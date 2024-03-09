Malatya’da hangi mahalleler rezerv alanı ilan edildi?

Malatya, 6 Şubat depremleriyle büyük bir yıkıma tanık oldu. Bu felaketin ardından şehirdeki rezerv alanlar belirlenmeye devam ediyor. Peki Malatya’da hangi mahalleler rezerv alan ilan edildi? İşte ayrıntılar…

Malatya, 6 Şubat depremleriyle sarsıldı ve şehirde büyük bir yıkım yaşandı. Yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan cadde ve sokaklar yerle bir oldu. Depremin ardından, Malatya’da yeniden yapılanma süreci hızla ilerliyor.

Şu sıralar Malatya'daki rezerv alanlar belirleniyor. Malatya’da TOKİ-Emlak Konut tarafından belirlenen rezerv alanları inşa edilecek.

Malatya’da Akpınar, Aslantepe, Çöşnük, Zafer Mahallesi, Kiltepe, Tandoğan, Göztepe, Taştepe ve Yakınca’da birçok bölge rezerv alan ilan edildi. Projenin ayrıntıları henüz netlik kazanmadı. Malatya’da İmar planı ve zemin etüdü çalışmalarının tamamlanmasının ardından inşaat sürecine geçilecek.

6 ŞUBAT 2023 DEPREMİNDE MALATYADA KAÇ KİŞİ VEFAT ETTİ

Depremler sonucu Malatya'da resmi verilere göre 1237 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 444 kişi de yaralandı. Büyük bir yıkımın yaşandığı Malatya'da, şehrin eski haline dönmesinin uzun zaman alacağı düşüncesi hemen hemen herkesin ortak düşüncesi.

1986 MALATYA DEPREMİ

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 5 Mayıs 1986 tarihinde meydana gelen deprem, şehri derin bir acı ve yıkımın içine sürükledi. Yerel saatle sabah 06.35'te gerçekleşen deprem, 6.1 büyüklüğünde olduğu Mercalli şiddet ölçeğine göre maksimum şiddet VIII (Yıkıcı) olarak ölçüldü. Depremde, toplam 7 can kaybı yaşandı ve yüzlerce kişi yaralandı.

Deprem sonrası yaşanan artçı sarsıntılar genellikle küçük olsa da, bir ay sonra 6 Haziran'da 5.8 büyüklüğünde bir artçı deprem daha yaşandı. Ana şok, Doğanşehir ilçesinde büyük hasara ve kayıplara yol açtı. 13 kişinin hayatını kaybettiği ve 100'den fazla evin yıkıldığı Doğanşehir, en kötü etkilenen bölgelerden biriydi.

Gölbaşı ilçesinde de iki kişi hayatını kaybetti ve kasabadaki cami yıkıldı. Okullar bir süre kapalı kaldı. Deprem, 10 km kuzeydoğudaki Sürgü Barajı'nda da çatlaklar oluşturdu. En büyüğü 150 metre uzunluğunda, 20 santimetre genişliğinde ve 3 metre derinliğinde olan bu çatlaklar, bölgedeki endişeleri artırdı.

5.8 büyüklüğündeki artçı sarsıntı, bir kişinin daha ölümüne neden oldu. Malatya ve çevresindeki bölgelerde yaşanan bu deprem, şehrin ve halkının derin bir travma yaşamasına neden oldu.

1986 Malatya Depremi, Doğanşehir ilçesindeki yıkım ve kayıplarla birlikte, bölgenin tarihinde derin bir iz bıraktı. Depremin etkileri uzun süre hissedildi ve bölgenin yeniden yapılanma süreci uzun bir süreç olarak hatırlanıyor.